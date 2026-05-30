Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día sigue siendo uno de los sorteos más reconocidos en Córdoba y la región Caribe colombiana, donde diariamente miles de jugadores permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para conocer si su apuesta resultó favorecida.

Su trayectoria, las diferentes modalidades de juego y la facilidad para participar han permitido que este chance conserve una importante presencia entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 30 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Día, tradicional sorteo de Córdoba y la región Caribe, para este sábado 30 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los apostadores a revisar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para verificar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

La organización recomendó consultar las cifras ganadoras únicamente en medios oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Una vez finalizado el juego, los resultados son divulgados a través de plataformas autorizadas y puntos oficiales de venta para facilitar la consulta de los participantes.

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Modalidades de juego del Sinuano Día

Este chance ofrece diferentes alternativas de apuesta que permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto.

Opciones disponibles



4 cifras directas o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar la posición.

acertar las cuatro cifras sin importar la posición. 3 cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinadas: acertar las cifras sin necesidad de respetar el orden.

acertar las cifras sin necesidad de respetar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: acertar únicamente el último número del resultado.

Estas modalidades permiten que cada jugador seleccione la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia de apuesta.

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Requisitos para reclamar premios

Las condiciones para cobrar un premio dependen del monto obtenido, aunque existen algunos documentos básicos obligatorios para todos los ganadores.

Documentación requerida



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor ganado



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: deben presentar una certificación bancaria vigente expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Cuando se trata de premios de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de apuesta y una amplia aceptación entre los jugadores, el Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más consultados en Córdoba y la región Caribe colombiana.