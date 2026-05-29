Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 29 de mayo de 2026

El chance Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados de Córdoba y la región Caribe colombiana, donde miles de personas revisan diariamente los resultados oficiales con la ilusión de acertar las cifras ganadoras.

Resultado del Sinuano Día hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Día, reconocido sorteo de Córdoba y la región Caribe, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Una vez finaliza el juego, los resultados oficiales son publicados en plataformas autorizadas y establecimientos oficiales de venta.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este chance cuenta con varias modalidades de apuesta que permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, dependiendo de la estrategia del jugador.

Modalidades disponibles



4 cifras directas o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directas: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinadas: acertar las cifras en cualquier posición.

acertar las cifras en cualquier posición. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Estas opciones ofrecen distintas alternativas para quienes buscan diferentes formas de jugar y aumentar sus posibilidades de ganar.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso de cobro puede variar según el monto ganado, aunque existen algunos documentos básicos obligatorios para todos los casos.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En premios de mayor valor, el pago generalmente se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.

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Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y amplia acogida entre los jugadores, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los chances más reconocidos de Córdoba y la región Caribe colombiana.