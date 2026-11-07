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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026.

Logo del chance Sinuano Día.
Logo del chance Sinuano Día. Fotografía creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de chance más reconocidos de la región Caribe. Cada jornada, los participantes tienen la oportunidad de apostar por diferentes combinaciones numéricas y consultar los resultados para comprobar si obtuvieron alguno de los premios.

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Resultado del Sinuano Día hoy, 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los participantes a comprobar sus tiquetes una vez se publique el resultado oficial.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

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El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Los apostadores pueden consultar el número ganador después de la transmisión y verificar si coincide con la combinación que seleccionaron.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

Para participar, los jugadores deben elegir un número de una a cuatro cifras y definir la modalidad de apuesta. Estas son las opciones disponibles:

  • Cuatro cifras directo: se obtiene el premio cuando el número coincide exactamente con el resultado y conserva el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque estén organizadas de manera diferente.
  • Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: permite ganar cuando coinciden las tres últimas cifras, sin importar el orden.
  • Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en la misma secuencia.
  • Una cifra o uña: el jugador gana si coincide el último dígito del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

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El valor mínimo para participar en el Sinuano Día es de $500, mientras que el monto máximo permitido es de $10.000. Cada apostador puede escoger cuánto desea invertir dentro de ese rango, según la modalidad seleccionada.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además del documento de identidad original y una copia legible.

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Los requisitos adicionales dependen del monto ganado:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se debe entregar el tiquete original y la documentación básica de identificación.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT y presentar los documentos correspondientes.
  • Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.
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Sinuano día

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