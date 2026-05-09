Sinuano Día resultado del último sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

Sinuano Día es uno de los juegos de azar más conocidos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se mantiene especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas revisan a diario el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Sinuano Día de hoy, sábado 9 de mayo de 2026, es el xxxx. Los apostadores ya pueden verificar su tiquete y confirmar si resultaron ganadores.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, Sinuano Día incorporó la quinta balota o número adicional, una modalidad que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta simultáneamente con otras cifras del resultado.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Después de esa hora queda habilitada la consulta oficial del número ganador.



Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, las cifras apostadas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el número oficial que arroja el sorteo.

Cómo se juega el chance

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Sinuano Día ofrece varias modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

El proceso de cobro depende del valor ganado, aunque existen documentos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe diligenciarse el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio supera 182 UVT, también se exige una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.