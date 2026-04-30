Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 30 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche confirmó su resultado oficial del jueves 30 de abril de 2026, en una jornada que volvió a captar la atención de miles de apostadores en la región Caribe colombiana. Este sorteo, reconocido por su frecuencia diaria, dejó como combinación ganadora el número XXXX, cifra clave para la asignación de premios.

De acuerdo con el reporte oficial, los resultados del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estas cifras son las únicas válidas para la verificación y pago de premios, según la información oficial del juego.

Horario del sorteo Sinuano Noche

Uno de los aspectos que mantiene la alta participación en este chance es su constancia. El Sinuano Noche se juega todos los días del año y sus resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores consultan si su número resultó ganador.

Cómo jugar el Sinuano Noche

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los jugadores deben elegir un número y definir el tipo de apuesta, con montos que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos.

Entre las modalidades más comunes se encuentran:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno).

Combinado de cuatro cifras.

Apuestas por tres cifras (directo o combinado).

Dos cifras (pata).

Una cifra (uña).

Esta variedad permite optar por premios más altos o aumentar las probabilidades con jugadas más simples.

Juego en línea y regulación

El Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y regular los juegos de azar en Colombia. Para participar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y confirmar su apuesta, lo que garantiza un proceso seguro.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar los premios es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto ganado:



Menores a 48 UVT : documentación básica

: documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT Mayores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados más recientes del sorteo:



29 de abril de 2026: 6599

6599 28 de abril de 2026: 2649

2649 27 de abril de 2026: 6057

Con su dinámica diaria y múltiples opciones de apuesta, el Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia.

