Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche confirmó su resultado oficial del miércoles 29 de abril de 2026, una jornada que volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en la región Caribe colombiana. Este sorteo, reconocido por su frecuencia diaria, dejó como combinación ganadora el número XXXX, dato clave para la asignación de premios.

Según el reporte oficial, las cifras del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados son los únicos válidos para la verificación y pago de premios, de acuerdo con la información oficial del juego.



Horario del sorteo Sinuano Noche

Uno de los factores que mantiene la alta participación en este chance es su constancia. El Sinuano Noche se juega todos los días del año y sus resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores consultan si su número fue favorecido.



Cómo jugar el Sinuano Noche

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los jugadores deben elegir un número y definir el tipo de apuesta, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite adaptarse a diferentes presupuestos.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinado de cuatro cifras

Apuestas por tres cifras (directo o combinado)

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Esta variedad de opciones permite optar por premios más altos o aumentar las probabilidades con jugadas más simples.



Juego en línea y regulación

El Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia. Para participar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y confirmar su apuesta, garantizando un proceso seguro.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar los premios es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT Mayores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados más recientes del sorteo:

