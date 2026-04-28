Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy martes 28 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche confirmó su resultado oficial correspondiente al martes 28 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de apostadores en la región Caribe colombiana. Este sorteo, reconocido por su frecuencia diaria, entregó como combinación ganadora el número XXXX, cifra clave para la asignación de premios.

De acuerdo con la información oficial, los datos derivados del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados son los únicos válidos al momento de verificar premios y corresponden al reporte oficial del juego.



Horario del sorteo Sinuano Noche

Uno de los aspectos que mantiene la alta participación en este chance es su constancia. El Sinuano Noche se juega todos los días del año y sus resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que los jugadores consultan si su número fue favorecido.



Cómo jugar el Sinuano Noche

Participar en este sorteo es un proceso sencillo. Los usuarios deben elegir un número y definir el tipo de apuesta, con valores que oscilan entre $500 y $25.000, lo que permite el acceso a distintos presupuestos.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinado de cuatro cifras

Apuestas por tres cifras (directo o combinado)

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Esta variedad de opciones brinda la posibilidad de optar por premios más altos o aumentar las probabilidades con jugadas más simples.



Juego en línea y regulación

El Sinuano Noche también puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Para participar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y confirmar su apuesta, garantizando así un proceso seguro.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar los premios es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Las condiciones varían según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT

formulario SIPLAFT Mayores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados más recientes del sorteo:



27 de abril de 2026: 6057

6057 26 de abril de 2026: 1456

1456 25 de abril de 2026: 0874

0874 24 de abril de 2026: 5981

Con su dinámica diaria y múltiples modalidades de apuesta, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas por los jugadores en Colombia.