Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

El chance Sinuano Noche confirmó su resultado del lunes 27 de abril de 2026, manteniéndose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe colombiana. En esta ocasión, el número ganador fue: XXXX, combinación que definió los premios de la jornada.

Según el reporte oficial, las cifras derivadas del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Horario del sorteo Sinuano Noche

Una de las principales características de este juego es su realización diaria. El Sinuano Noche se juega todos los días del año y sus resultados se publican habitualmente después de las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores verifican sus números.



Cómo participar en el Sinuano Noche

El acceso a este sorteo es sencillo. Los jugadores deben elegir un número y definir la modalidad de apuesta, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles.

El Sinuano Noche ofrece varias opciones de apuesta. Entre las más utilizadas están el acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), el combinado de cuatro cifras, las apuestas por tres cifras en directo o combinado, así como las modalidades de dos cifras (pata) y una cifra (uña).

Esta variedad permite a los usuarios optar por premios mayores o aumentar sus probabilidades de acierto con jugadas más simples.



Juego en línea y regulación

El sorteo también está disponible en plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en el país. Para participar en línea, los usuarios deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo, seleccionar el número y confirmar la apuesta, garantizando así un proceso seguro.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar premios es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se aplican condiciones adicionales: para valores menores a 48 UVT basta con documentación básica; entre 48 y 181 UVT se exige el formulario SIPLAFT; y para montos superiores a 182 UVT, se requiere certificación bancaria vigente.



Resultados recientes del Sinuano Noche

Entre los resultados más recientes del sorteo se encuentran:

