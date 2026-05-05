Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen cada noche el resultado de este tradicional sorteo.



Número ganador de Sinuano Noche

El número ganador del chance Sinuano Noche de este martes 5 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, conviene verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite aumentar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.

Se trata de un juego de suerte en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener premio, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

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Cómo se juega el chance

Sinuano Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.



Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche

El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque siempre existen documentos básicos que deben presentarse.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe presentarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es mayor a 182 UVT, también se solicitará una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.