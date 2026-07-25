Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El Chance Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y consultados de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de apostadores esperan la publicación del resultado oficial para conocer si su número fue el ganador y reclamar alguno de los premios disponibles.

Este juego de azar también cuenta con la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y que brinda una oportunidad extra de obtener premios, convirtiéndose en una de las modalidades más llamativas para los jugadores frecuentes.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 25 de julio de 2026

El resultado oficial del Chance Sinuano Noche correspondiente a este sábado 25 de julio de 2026 estará disponible (resultado en breve).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Los resultados pueden consultarse a través de los canales oficiales del operador y en los puntos de venta autorizados, donde también es posible verificar si el tiquete obtuvo algún premio.



¿Qué función tiene la quinta balota?

La quinta balota corresponde a un número adicional que acompaña la combinación principal del sorteo y que fue incorporado al Chance Sinuano durante 2025.

Su propósito es ofrecer una posibilidad adicional de ganar, ya que algunas modalidades de apuesta también contemplan esta cifra para acceder a premios complementarios.

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¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El Chance Sinuano Noche realiza su sorteo todos los días, y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen apostar.

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Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El juego ofrece distintas alternativas para que cada participante elija la opción que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras

Entrega premio cuando se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Entrega premio cuando se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo

Gana quien acierte exactamente las tres últimas cifras del resultado oficial.

Gana quien acierte exactamente las tres últimas cifras del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque el orden sea diferente.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque el orden sea diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes aciertan solamente la última cifra del sorteo.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El procedimiento para cobrar un premio varía según el monto obtenido. En todos los casos, los ganadores deberán presentar la documentación exigida por el operador del juego.

Documentos necesarios



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT

Únicamente requieren la presentación de la documentación básica.

Únicamente requieren la presentación de la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Además de los documentos obligatorios, el ganador deberá diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

Será necesario presentar la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días, para completar el proceso de pago.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Chance Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes siguen los resultados de los juegos de azar en la región Caribe y el resto del país.