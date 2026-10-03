Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es un chance con amplia presencia en la Costa Caribe colombiana, especialmente en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sábado 3 de octubre de 2026 se realizará un nuevo sorteo.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar el resultado oficial con las cifras registradas en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche juega todos los días a las 10:30 p. m.. El resultado correspondiente a este sábado 3 de octubre de 2026 se conocerá después de realizarse el sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Sinuano Noche?

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Las apuestas del Sinuano Noche tienen valores desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

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El Sinuano Noche cuenta con diferentes alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden escoger la cantidad de cifras y la modalidad con la que desean apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, el Sinuano cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta alternativa puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

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Si el número jugado coincide con alguna de las modalidades premiadas, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos para solicitar el pago. La documentación puede variar según el valor del premio:

Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT:

También debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT:

Se requiere además un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días y a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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El Sinuano Noche se puede jugar en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Allí los participantes pueden seleccionar el número y la modalidad con la que desean participar en el sorteo.