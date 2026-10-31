Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El Sinuano Noche es uno de los chances más populares de la región Caribe colombiana, donde los jugadores siguen sus resultados para comprobar si acertaron los números de sus apuestas. Este sábado 31 de octubre, los participantes podrán consultar las cifras ganadoras del sorteo.

Resultado del Sinuano Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Noche de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los participantes deben comparar las cifras publicadas con los números de su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados se pueden consultar una vez finaliza la transmisión oficial, momento en el que los jugadores pueden comprobar sus apuestas.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Sinuano Noche?

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. El monto seleccionado influye en el valor del premio, de acuerdo con la modalidad elegida y las condiciones del juego.

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¿Cómo jugar el Sinuano Noche?

Este chance ofrece diferentes alternativas para participar. Cada modalidad tiene requisitos específicos según la cantidad de cifras que se deben acertar y el orden en el que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.

las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota es una alternativa adicional que permite a los participantes acceder a otra posibilidad de premio, siempre que su apuesta cumpla con las condiciones establecidas para esta opción.

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¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad original y una fotocopia legible. Los requisitos adicionales varían según el monto del premio:

