Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026

El chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales para conocer si lograron acertar alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.

Número ganador del Sinuano Noche del viernes 10 de julio de 2026

Según el resultado oficial del sorteo realizado el viernes 10 de julio de 2026, la combinación ganadora fue: 5085 - 6.



Número ganador: 5085.

Dos últimas cifras: 85.

Tres últimas cifras: 085.

La quinta: 6.

Los jugadores pueden verificar sus resultados en los canales autorizados y puntos de venta oficiales para confirmar cualquier premio obtenido.

La quinta balota gana protagonismo en el Sinuano Noche

Una de las características que más interés ha despertado entre los apostadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Incorporada durante 2025, esta modalidad amplía las posibilidades de ganar al permitir nuevas combinaciones y premios adicionales cuando coincide con la selección realizada por el jugador. Gracias a ello, se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por quienes participan frecuentemente en el Sinuano Noche.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

Los interesados pueden participar realizando apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.

Modalidades de apuesta disponibles

El Sinuano Noche cuenta con diferentes alternativas para que cada jugador elija la que mejor se ajuste a sus preferencias.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.



Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.



Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.



La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial. Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.



Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.



Consiste en acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Premia a quienes logran acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?

El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos.

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Documentos obligatorios



Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:

Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT

Solo se requiere la documentación básica exigida por el operador autorizado.



Solo se requiere la documentación básica exigida por el operador autorizado. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.



Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente con una expedición máxima de 30 días.

Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte cada noche en Colombia.