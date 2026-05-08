Sinuano Noche, resultados del sorteo hoy viernes 8 de mayo de 2026

El chance Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos más tradicionales y jugados de la Costa Caribe colombiana. Cada día, miles de personas en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico están pendientes del resultado oficial de este juego de azar, reconocido por sus sorteos diarios y sus diferentes modalidades de apuesta.



Resultado del Sinuano Noche del 8 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Noche de este viernes 8 de mayo de 2026 fue el número XXXX. Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.

Estos fueron los resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar las posibilidades de premio cuando coincide junto a otras cifras acertadas del sorteo.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., y los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de la transmisión.

Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida por cada jugador. Para ganar, los números apostados deben coincidir con el resultado oficial según el orden correspondiente.

Cómo se juega el chance Sinuano Noche

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta que ofrecen diferentes opciones de premio:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: a certar las tres últimas cifras en cualquier orden.

certar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

El proceso de reclamación varía según el valor del premio obtenido, aunque existen algunos documentos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos



Tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado



Premios menores a 48 UVT : únicamente requieren los documentos básicos.

: únicamente requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

además se debe diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también es necesario presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anterioridad y a nombre del titular del tiquete.

En el caso de premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.