Chance Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los sorteos más atractivos dentro del mercado de juegos de azar en Colombia, destacándose por su formato que combina números con signos zodiacales. Esta particularidad ha captado la atención de miles de apostadores que, día a día, esperan los resultados con la expectativa de acertar tanto la cifra como el signo para acceder a premios mayores.



Resultado oficial Super Astro Luna – 22 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 22 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El mecanismo del Super Astro Luna es práctico y fácil de entender. Para participar, cada jugador debe seleccionar dos elementos clave:



Un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999.

Un signo del zodiaco entre las doce opciones disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El premio mayor se obtiene al acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad elegida, también puede ser necesario coincidir con el signo zodiacal para alcanzar el pago más alto.

Esta dinámica convierte al sorteo en una opción diferente dentro del portafolio de juegos de suerte y azar, al integrar un componente adicional que influye en el resultado final.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las alternativas disponibles, la modalidad “Todos los Signos” destaca por ofrecer mayores posibilidades de participación.

En este caso, el jugador puede apostar a un mismo número, pero asociado a todos los signos del zodiaco en una sola jugada. Para utilizar esta opción, basta con solicitarla al momento de realizar la apuesta.

Adicionalmente, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas distintas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones y estrategias en un solo intento.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque los horarios varían según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales autorizados, permitiendo a los jugadores verificar de inmediato si su apuesta fue ganadora.



¿Cuánto cuesta apostar?

El costo de participación en el Super Astro Luna está diseñado para ser accesible a diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Estos valores permiten que cada persona decida cuánto invertir según sus posibilidades, manteniendo un equilibrio entre accesibilidad y variedad de opciones de juego.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

Actualmente, el Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como a través de plataformas digitales en Colombia, todas bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país.



Para participar en línea, el proceso es sencillo:



Crear una cuenta en un operador autorizado Verificar la identidad del usuario Recargar saldo en la plataforma Elegir el número y el signo zodiacal Confirmar la apuesta

Esta modalidad digital facilita el acceso al sorteo desde cualquier lugar, incrementando la participación de los usuarios.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores del Super Astro Luna deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro de sus premios:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad original junto con su copia

Dependiendo del valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: requisitos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Igual o superior a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición)

Cumplir con estos lineamientos es esencial para evitar inconvenientes en el proceso de pago.

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:

