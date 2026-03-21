Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

Cada sorteo genera expectativa entre los apostadores, quienes buscan acertar tanto la cifra como el signo correspondiente para obtener los premios más altos. El Super Astro Luna se ha posicionado como una de las opciones más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia, gracias a una dinámica que combina números y signos zodiacales. Esta característica lo diferencia del chance tradicional y añade un componente adicional de interés para los jugadores que participan a diario.



Resultado oficial Super Astro Luna – 21 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de marzo de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. El jugador debe elegir dos elementos fundamentales para realizar su apuesta:



Un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999.

Un signo del zodiaco entre las doce opciones disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para ganar el premio mayor, es necesario acertar el número exacto en el mismo orden del resultado oficial. Según la modalidad seleccionada, también puede ser obligatorio coincidir con el signo zodiacal para acceder al pago más alto.

Esta combinación convierte al Super Astro Luna en una alternativa distinta dentro del portafolio de juegos de suerte y azar en el país.



Modalidad “Todos los Signos”

Entre las opciones disponibles, destaca la modalidad “Todos los Signos”, pensada para quienes desean ampliar sus probabilidades.

En este caso, el jugador puede apostar un mismo número asociado a todos los signos del zodiaco en una sola jugada. Para activarla, basta con solicitarla al momento de realizar la apuesta.

Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad al usuario para probar distintas combinaciones.



Horarios del sorteo

El Super Astro Luna se realiza todos los días, aunque los horarios cambian dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de canales autorizados para su consulta inmediata.



¿Cuánto cuesta apostar?

El valor de las apuestas es accesible y se ajusta a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esto permite que cada jugador determine cuánto invertir según su estrategia o disponibilidad económica.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos como en plataformas digitales autorizadas en Colombia, las cuales están reguladas por Coljuegos.



Para participar en línea, el proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado

Verificar la identidad del usuario

Recargar saldo

Elegir el número y el signo zodiacal

Confirmar la apuesta

Este sistema facilita el acceso al juego desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro:



Presentar el tiquete original en buen estado

Mostrar el documento de identidad original junto con su copia

Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: requisitos básicos

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Igual o superior a 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Cumplir con estas condiciones es fundamental para recibir el premio sin inconvenientes.



Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:

