Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

Los resultados de Super Astro Luna son consultados diariamente por miles de colombianos que participan en este popular juego de suerte y azar. Su principal diferencia frente a los chances convencionales es que los jugadores no solo deben elegir un número, sino también un signo zodiacal, una combinación que determina a los ganadores del sorteo.

Número ganador del Super Astro Luna del 31 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este domingo 31 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Esta dinámica ha convertido a Super Astro Luna en una de las alternativas más reconocidas dentro del sector de las apuestas en Colombia, atrayendo tanto a jugadores habituales como a quienes buscan una opción distinta para probar suerte.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días, aunque los horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los participantes pueden consultar los resultados oficiales una vez finaliza cada sorteo a través de los canales autorizados.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, cada apostador debe seleccionar una combinación formada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

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Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos entre los que se puede elegir son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando el jugador acierta tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial del sorteo.

Modalidades para realizar apuestas

Super Astro Luna ofrece diferentes alternativas para que los participantes puedan personalizar sus jugadas.

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Una de las opciones más populares consiste en registrar un mismo número con los doce signos zodiacales. De esta manera, se incrementan las probabilidades de coincidir con el signo ganador seleccionado en el sorteo.

Además, cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes, lo que brinda la posibilidad de jugar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con montos accesibles para distintos perfiles de apostadores.



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estos rangos permiten que los participantes definan cuánto desean invertir en cada jugada, de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna

Tras la realización de cada sorteo, los organizadores recomiendan revisar cuidadosamente el tiquete de apuesta y compararlo con los resultados oficiales divulgados por los canales autorizados.

Esta verificación es fundamental para confirmar si la combinación seleccionada resultó ganadora y para adelantar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios en caso de haber obtenido un acierto.