Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy martes 5 de mayo de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de chance más llamativos del país porque combina dos elementos en una sola apuesta: un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y un signo zodiacal. Esa mezcla lo ha convertido en una opción frecuente para quienes buscan probar suerte en las noches.



Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este martes 5 de mayo de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, conviene verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Super Astro Luna se juega todos los días. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 10:40 p. m.; los sábados a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos a las 8:30 p. m.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en Super Astro Luna es sencillo y se hace en pocos pasos.



Elegir un número de cuatro cifras.

Seleccionar uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Si se quiere ampliar la posibilidad de ganar, se puede apostar el mismo número con la modalidad “Todos los Signos”. En ese caso, es importante indicarlo en el punto de venta.

Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Luna ofrece apuestas para distintos presupuestos.

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El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Dónde se puede jugar Súper Astro

Este chance está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional.

En este juego se puede apostar desde $500 hasta $10.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, además del signo zodiacal correspondiente.

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Qué necesita para reclamar un premio de Súper Astro

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque siempre hay unos documentos básicos que deben presentarse.

Documentos fundamentales:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Si el premio es menor a 48 UVT, solo se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además debe entregarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es mayor a 182 UVT, también se solicitará una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de anterioridad y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.