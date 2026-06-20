Super Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

Super Astro Luna continúa captando la atención de miles de jugadores en Colombia que diariamente esperan los resultados de este popular juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que añade un nivel adicional de emoción a cada sorteo.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, sábado 20 de junio de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el sábado 20 de junio de 2026, la combinación ganadora fue (en minutos).

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)



Este formato de juego, que combina números y signos zodiacales, se ha convertido en una de las alternativas favoritas para quienes buscan opciones diferentes dentro de las apuestas en Colombia.



¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque el horario puede variar según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

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Para participar, cada jugador debe seleccionar una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos entre los que se puede elegir son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio principal se obtiene cuando coinciden tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

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Super Astro Luna ofrece diferentes opciones para que los participantes adapten sus jugadas según sus preferencias. Una de las modalidades más utilizadas consiste en apostar el mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando así las probabilidades de acertar el signo ganador.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas distintas, lo que brinda la posibilidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con valores accesibles para diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

De esta forma, cada participante puede decidir cuánto dinero invertir en función de sus preferencias.

Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna

Una vez concluido el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y compararlo con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

Esta verificación permite confirmar si la combinación elegida resultó ganadora y facilita el proceso de reclamación de premios en caso de obtener algún acierto.