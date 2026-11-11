Super Astro Sol, resultado del último sorteo de hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol se ha convertido en una de las opciones de chance más conocidas en Colombia gracias a su mecánica, que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 11 de noviembre de 2026 es el 3012 - Sagitario.

Número ganador: 3012

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 012

Signo zodiacal: Sagitario

La organización recomienda consultar los resultados únicamente en los canales oficiales. También es importante conservar el tiquete en buen estado, pues este documento se necesita para validar la apuesta y realizar una eventual reclamación.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Para participar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.

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El proceso para realizar una apuesta incluye estos pasos:

Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin seleccionar un signo específico. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que permite participar con diferentes combinaciones.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas se pueden realizar en puntos de venta autorizados ubicados en distintas ciudades y municipios de Colombia. Estos establecimientos permiten adquirir un tiquete válido para participar en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

El valor de la apuesta se ajusta a diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las jugadas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que resulten ganadoras deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora para validar el resultado y cobrar el premio.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar también una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con los requisitos y conservar el tiquete en buenas condiciones facilita la validación de la información y el trámite para recibir el premio.