Super Astro Sol, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

Este chance Super Astro Sol es una de las modalidades más populares en Colombia por su mecánica, que combina un número de cuatro cifras —entre 0000 y 9999— con uno de los signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 10 de noviembre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este martes 10 de noviembre de 2026 se conocerá después del sorteo. Por el momento, el resultado está pendiente de publicación.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Signo zodiacal: resultado en breve.

Se recomienda verificar la información en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para validar una eventual reclamación del premio.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Para participar, cada apostador debe elegir un número de cuatro cifras y seleccionar un signo zodiacal. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación ganadora anunciada durante el sorteo.

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Estos son los pasos para realizar una apuesta:

Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número sin seleccionar uno específico. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, con diferentes combinaciones.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Las apuestas se pueden realizar en los puntos de venta autorizados que están distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Acudir a estos establecimientos permite obtener un tiquete válido para participar en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

El valor de la apuesta puede ajustarse a diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

La recomendación es realizar las jugadas únicamente en establecimientos autorizados.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos solicitados por la entidad operadora para validar el resultado y adelantar el proceso de cobro.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios menores a 48 UVT: se deben presentar los documentos básicos.

se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación anterior y una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con una mecánica que combina números y signos zodiacales, diferentes opciones de apuesta y sorteos de lunes a sábado, el Super Astro Sol se mantiene entre las alternativas de chance que consultan los jugadores en Colombia.