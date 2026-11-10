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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

Dorado Tarde, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El chance Dorado Tarde realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Consulte el resultado de este martes 10 de noviembre de 2026, revise las cifras ganadoras y conozca cuánto puede pagar cada modalidad de apuesta.

Imagen del sorteo El Dorado Tarde, con su logotipo, máquina de sorteo y balotas numeradas.
Imagen gráfica del sorteo El Dorado Tarde, identificado con un logotipo dorado sobre fondo azul.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

El Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de azar con amplia participación en Colombia, gracias a su cobertura nacional y a las diferentes alternativas que ofrece a los apostadores. Sus resultados oficiales pueden consultarse después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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Resultado del Dorado Tarde hoy, martes 10 de noviembre de 2026

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El número ganador del Dorado Tarde de este martes 10 de noviembre de 2026 es el 1154 - 9.

  • Número ganador: 1154
  • Dos últimas cifras: 54
  • Tres últimas cifras: 154
  • La quinta: 9
Resultado Dorado Tarde.

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Los participantes pueden revisar sus tiquetes en los puntos autorizados para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones premiadas y conocer si tienen derecho a cobrar un premio.

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¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la jornada, mediante los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y festivos no se realizan sorteos de esta modalidad.

¿Cuánto paga el Dorado Tarde por cada apuesta?

Uno de los aspectos de este juego es su plan de premios, que contempla diferentes pagos según la modalidad seleccionada y la cantidad de cifras acertadas.

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Por cada peso apostado, los multiplicadores establecidos en el plan de premios son:

  • Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo jugado.
  • Tres últimas cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo jugado.
  • Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces la apuesta.
  • Una cifra o uña: paga cinco veces el valor apostado.

De esta manera, los participantes pueden obtener premios al acertar el número completo o determinadas cifras finales, dependiendo de las condiciones de cada modalidad.

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Requisitos para reclamar premios del Dorado Tarde

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el valor es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

Los documentos y condiciones solicitados son:

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  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

También es importante conservar el tiquete en buenas condiciones. Los tachones, las enmendaduras o cualquier inconsistencia en el documento podrían afectar el proceso de validación y pago del premio.

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales después de cada sorteo y acudir a los puntos autorizados para verificar sus apuestas y adelantar el trámite de cobro, si obtuvieron alguna combinación ganadora.

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