En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pensiones
Bombardeo al ELN
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 12 de mayo de 2026

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 12 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Consulte aquí el número ganador de hoy 12 de mayo de 2026

Super Astro Sol cambia su horario de juego desde julio
Super Astro Sol cambia su horario de juego desde julio
Foto: Super Astro Sol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El chance Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar más llamativos para los colombianos, gracias a que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, aumentando las posibilidades y la emoción de cada sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 12 de mayo de 2026 es: XXXX

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
Signo zodiacal: x

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado con el operador autorizado.

Cabe recordar que desde julio de 2025 el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar en este chance es sencillo y puede hacerse desde distintos puntos autorizados en Colombia. Para jugar, los apostadores deben seguir estos pasos:

  • Escoger un número de cuatro cifras.
  • Elegir uno de los doce signos zodiacales.
  • Si desean aumentar las probabilidades, pueden apostar el mismo número con todos los signos disponibles.
  • Realizar la apuesta, teniendo en cuenta que se permiten hasta cuatro jugadas por tiquete.

El juego mezcla azar y astrología, convirtiéndose en una alternativa popular entre quienes buscan nuevas formas de apostar.

Publicidad

Este juego permite apostar desde 500 pesos y participar con un número entre el 0000 y el 9999 junto a uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar, los resultados deben coincidir exactamente en el mismo orden anunciado durante el sorteo oficial.

Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol

Super Astro Sol ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:

  • El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
  • El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Los interesados pueden participar en este chance a través de puntos físicos autorizados en diferentes ciudades y municipios del país.

La comercialización del juego está disponible a nivel nacional mediante redes de venta oficiales.

Publicidad

Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro

El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para cualquier premio:

  • Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Además, existen requisitos adicionales según el monto:

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: deben incluir el formato SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: también necesitan certificación bancaria reciente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Super Astro Sol

Chances y Loterías

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad