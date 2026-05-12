Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy 12 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar más llamativos para los colombianos, gracias a que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, aumentando las posibilidades y la emoción de cada sorteo.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 12 de mayo de 2026 es: XXXX
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado con el operador autorizado.
Cabe recordar que desde julio de 2025 el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.
Cómo se juega el chance Super Astro Sol
Participar en este chance es sencillo y puede hacerse desde distintos puntos autorizados en Colombia. Para jugar, los apostadores deben seguir estos pasos:
- Escoger un número de cuatro cifras.
- Elegir uno de los doce signos zodiacales.
- Si desean aumentar las probabilidades, pueden apostar el mismo número con todos los signos disponibles.
- Realizar la apuesta, teniendo en cuenta que se permiten hasta cuatro jugadas por tiquete.
El juego mezcla azar y astrología, convirtiéndose en una alternativa popular entre quienes buscan nuevas formas de apostar.
Este juego permite apostar desde 500 pesos y participar con un número entre el 0000 y el 9999 junto a uno de los doce signos del zodiaco. Para ganar, los resultados deben coincidir exactamente en el mismo orden anunciado durante el sorteo oficial.
Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol
Super Astro Sol ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:
- El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
- El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.
¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?
Los interesados pueden participar en este chance a través de puntos físicos autorizados en diferentes ciudades y municipios del país.
La comercialización del juego está disponible a nivel nacional mediante redes de venta oficiales.
Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro
El proceso de reclamación depende del valor ganado, aunque existen algunos documentos obligatorios para cualquier premio:
- Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Además, existen requisitos adicionales según el monto:
- Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: deben incluir el formato SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: también necesitan certificación bancaria reciente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.