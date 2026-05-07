Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Super Astro Sol continúa destacándose como una de las modalidades más llamativas en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Resultado del Super Astro Sol hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 7 de mayo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el chance Super Astro Sol

Participar en este juego es sencillo y permite diferentes combinaciones de apuesta. Para jugar, los usuarios deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Optar por la modalidad “Todos los signos” para aumentar las probabilidades de acierto. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite explorar distintas estrategias dentro de una sola participación.



Cuánto cuesta apostar

El Super Astro Sol ofrece montos accesibles para diferentes presupuestos, lo que facilita la participación de una amplia cantidad de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Dónde jugar Super Astro Sol

Este chance puede jugarse en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso a quienes desean participar en esta modalidad.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque siempre es obligatorio presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y reglas claras para reclamar premios, el Super Astro Sol se mantiene como una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.