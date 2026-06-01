Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte más populares en Colombia. Su principal característica es que combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con uno de los doce signos del zodiaco, lo que brinda una modalidad diferente frente a otros juegos de chance tradicionales.

Número ganador del Super Astro Sol hoy lunes 1 de junio de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar cuidadosamente el resultado y confirmar cualquier premio con el punto de venta autorizado donde se realizó la apuesta.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Cabe recordar que, desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

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Los apostadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $10.000 y tendrán la posibilidad de ganar si aciertan el número y el signo zodiacal según las condiciones de la modalidad elegida.

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Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es un proceso sencillo. El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y elegir uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Quienes deseen aumentar sus posibilidades de ganar pueden optar por la modalidad "Todos los Signos", que permite jugar el mismo número con los doce signos zodiacales. Para ello, es importante informar esta elección al asesor en el momento de realizar la apuesta.

Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol ofrece diferentes opciones de apuesta según el presupuesto de cada jugador:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Dónde se puede jugar Super Astro?

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Este juego está disponible en puntos de venta autorizados a nivel nacional, lo que facilita la participación de los apostadores en distintas regiones del país.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado, aunque existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

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Documentos obligatorios para cualquier premio:

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio: