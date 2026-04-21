Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El Super Astro Sol es una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, ya que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal, lo que le da un componente adicional al azar. Esta dinámica lo ha convertido en una opción frecuente entre quienes buscan nuevas formas de apostar.



Número ganador de Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 20 de abril de 2026 es el 6088. ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: 6088

Dos últimas cifras: 88

Tres últimas cifras: 088

Signo zodiacal: Aries

Resultado Astro Sol 20 de abril Blu Radio

Cabe recordar que desde julio de 2025 este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias opciones:



Elegir un número de cuatro cifras.

Seleccionar uno de los doce signos zodiacales.

Optar por la modalidad “Todos los Signos” para aumentar las probabilidades.

Realizar hasta cuatro apuestas por tiquete.

Esta combinación permite ajustar la apuesta según la estrategia de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

El juego ofrece flexibilidad en los montos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que más personas puedan participar según su presupuesto.



¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en puntos de venta físicos autorizados en todo el país, lo que facilita el acceso al juego en distintas regiones.



En este juego, los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, es necesario acertar el número en el orden exacto de izquierda a derecha, junto con el signo zodiacal elegido. El sorteo se puede seguir en vivo a través de su transmisión oficial.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso de cobro depende del valor ganado, pero siempre exige algunos documentos básicos:

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Documentos obligatorios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos adicionales según el premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria reciente. El pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.

De esta manera, Super Astro Sol mantiene reglas claras tanto para jugar como para reclamar premios, lo que garantiza transparencia en cada sorteo.