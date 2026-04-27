Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, lunes 27 de abril de 2026

El Super Astro Sol se posiciona como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo zodiacal.



Número ganador de Super Astro Sol, lunes 27 de abril

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 27 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es sencillo y ofrece varias alternativas para los jugadores. Primero, se debe elegir un número de cuatro cifras. Luego, seleccionar uno de los doce signos zodiacales. También existe la opción de apostar en la modalidad “Todos los Signos”, lo que incrementa las probabilidades de acierto.

Además, cada usuario puede realizar hasta cuatro apuestas por tiquete, lo que permite ajustar la jugada según su estrategia o preferencia.



Cuánto cuesta apostar

El juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite diferentes niveles de inversión. La apuesta mínima es de $500 pesos, mientras que la máxima alcanza los $10.000 pesos. Esto facilita la participación de personas con distintos presupuestos.



¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta físicos autorizados a nivel nacional, lo que garantiza una amplia cobertura y facilidad de acceso en diferentes regiones del país.

En esta modalidad, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $10.000 pesos. Para ganar, es necesario acertar el número en el orden exacto, de izquierda a derecha, junto con el signo zodiacal elegido. El sorteo se puede seguir en vivo a través de su transmisión oficial.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre requiere el cumplimiento de ciertos documentos básicos.

Documentos obligatorios:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Requisitos adicionales según el premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria reciente. En estos casos, el pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.

De esta forma, Super Astro Sol establece reglas claras tanto para participar como para reclamar premios, lo que brinda confianza y transparencia a los jugadores en cada sorteo.