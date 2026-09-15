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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy martes 15 de septiembre de 2026

Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy martes 15 de septiembre de 2026

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Revise aquí el número ganador hoy 15 de septiembre de 2026.

Astro Sol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El Super Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de suerte y azar más llamativos de Colombia.

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Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 15 de septeimbre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol para este martes 15 de septiembre de 2026 es el (resultado en breve) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras: 
  • Signo zodiacal:

La organización recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación o reclamación.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

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Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo una consulta rápida y confiable.

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Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, los apostadores deben seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.

Para realizar una apuesta se debe:

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  1. Elegir un número entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  3. También está disponible la opción "Todos los signos", que permite jugar el mismo número sin escoger un signo específico.
  4. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete. Esta modalidad brinda mayor flexibilidad para crear diferentes combinaciones.

Dónde jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol puede adquirirse en los puntos de venta autorizados distribuidos en distintas ciudades y municipios de Colombia. Esta amplia cobertura permite que los jugadores realicen sus apuestas de forma segura y con la garantía de que su tiquete será válido para participar en el sorteo oficial.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Los valores de apuesta permiten participar con diferentes presupuestos.

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deberán presentar la documentación requerida por la entidad operadora para realizar el cobro del premio.

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Documentos básicos

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Cumplir con estos requisitos facilitará la validación de la información y agilizará la entrega del premio correspondiente.

Con sorteos diarios, una mecánica que combina números y signos zodiacales, y diferentes alternativas de apuesta, el Super Astro Sol continúa posicionándose entre los juegos de azar más consultados por los colombianos.

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