Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 2 de junio de 2026

Super Astro Sol es una de las modalidades de chance más llamativas del país, ya que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta dinámica ofrece una alternativa diferente para los apostadores que buscan aumentar sus posibilidades de ganar mediante la combinación de números y astrología.

Número ganador de Super Astro Sol hoy martes 2 de junio de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 2 de junio de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete para verificar si coincide con el resultado oficial.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Cabe recordar que, desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.

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En este juego, los participantes deben elegir un número entre el 0000 y el 9999, además de un signo zodiacal. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 y, para obtener el premio mayor, es necesario acertar tanto el número como el signo ganador del sorteo.

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Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es un proceso sencillo que combina la elección de números y signos zodiacales.

Seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Elegir uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Si se desea aumentar las posibilidades de ganar, existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos zodiacales. Para ello, se debe informar esta modalidad al momento de realizar la apuesta. Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol ofrece opciones de juego accesibles para distintos presupuestos:

Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Dónde se puede jugar Super Astro?

Los interesados en participar pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones del país.

Puntos físicos autorizados a nivel nacional.

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¿Qué necesita para reclamar un premio de Super Astro?

El trámite para reclamar un premio depende del monto obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en cualquier caso.

Documentos fundamentales:

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Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio: