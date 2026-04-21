Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 21 de abril de 2026

El Super Astro Sol es una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia, ya que combina un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo del zodiaco, lo que le da un componente adicional al juego y amplía las posibilidades de apuesta.



Número ganador de Super Astro Sol

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 21 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de la jornada. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x

Cabe recordar que, desde julio de 2025, este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en Super Astro Sol es un proceso sencillo que permite distintas estrategias de juego:

Elegir un número: el jugador selecciona un número de cuatro cifras.

Escoger un signo zodiacal: puede elegir entre los doce signos disponibles.

Aumentar las probabilidades: existe la opción de jugar el mismo número con todos los signos del zodiaco, modalidad conocida como “Todos los Signos”.

Realizar la apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El valor de las apuestas es flexible y se ajusta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

Los interesados pueden participar en este juego a través de puntos de venta físicos autorizados en todo el país.



En este juego de azar, los participantes pueden apostar desde $500 hasta $10.000. Para ganar, deben acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto en el que son anunciados durante el sorteo. A continuación, puede ver la transmisión en vivo:

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¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero siempre requiere la presentación de algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se debe presentar certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con esta información, los jugadores pueden revisar fácilmente los resultados del día y conocer cómo participar o reclamar sus premios de manera adecuada.

