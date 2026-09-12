Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional en Colombia que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Sus resultados son consultados después de cada sorteo por quienes participan en sus diferentes modalidades.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el 8629 - Libra ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8629

Dos últimas cifras: 29

Tres últimas cifras: 629

Signo zodiacal: Libra

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta dinámica permite crear distintas combinaciones dentro de un mismo tiquete y elegir la alternativa que mejor se ajuste a la apuesta del participante.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados son publicados pocos minutos después mediante los canales autorizados y puntos de venta.

Dónde jugar Super Astro Sol

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El Super Astro Sol puede jugarse en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Los participantes deben realizar sus apuestas en establecimientos habilitados para la comercialización del juego.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor de la apuesta depende del monto elegido por cada participante. El mínimo establecido es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Cómo reclamar un premio

Para solicitar el pago de un premio, es necesario presentar el tiquete original y la documentación requerida para realizar la validación correspondiente.



Tiquete original, correctamente diligenciado y en buenas condiciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.

se requiere la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Super Astro Sol cuenta con cobertura nacional y permite participar mediante la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.