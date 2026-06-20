Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 20 de junio de 2026

El Super Astro Sol continúa ganando popularidad entre los juegos de azar en Colombia gracias a su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 20 de junio de 2026

El número ganador del Super Astro Sol de este sábado 20 de junio de 2026 es (en minutos). La organización recomendó a los jugadores consultar los resultados a través de canales autorizados y verificar cuidadosamente su tiquete para confirmar cualquier premio.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

La mecánica de este juego es sencilla y permite participar de forma rápida. Para realizar una apuesta, los jugadores deben:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco.

Elegir la opción “Todos los signos” si desean jugar sin depender de un signo específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Gracias a estas opciones, los participantes pueden crear diferentes combinaciones y aumentar sus posibilidades de juego.

Cuánto cuesta apostar al Super Astro Sol

El juego ofrece valores accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Super Astro Sol deben presentar la documentación requerida para realizar el cobro correspondiente.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Con una dinámica diferente a la de los chances tradicionales y la posibilidad de combinar números con signos zodiacales, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas para quienes buscan probar suerte todos los días.