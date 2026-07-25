Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy sábado 25 de julio de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de suerte y azar más innovadores de Colombia.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 25 de julio de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este sábado 25 de julio de 2026 fue el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en los canales autorizados y puntos de venta oficiales, lo que permite a los participantes consultar rápidamente la combinación ganadora y verificar si su apuesta fue premiada.

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar, cada jugador debe elegir una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El objetivo es acertar ambos datos para acceder al premio principal.

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El proceso de apuesta es el siguiente:



Seleccionar un número entre 0000 y 9999. Elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la modalidad "Todos los signos", que permite jugar un mismo número sin depender de un signo específico. Cada tiquete admite registrar hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta modalidad brinda mayor flexibilidad para combinar distintas opciones en una sola compra.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol permite participar con apuestas adaptadas a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Para garantizar la validez del tiquete, se recomienda realizar la apuesta únicamente en establecimientos autorizados.

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Dónde jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol puede adquirirse en los puntos de venta autorizados distribuidos en distintas ciudades y municipios de Colombia. Esta amplia cobertura permite que los jugadores realicen sus apuestas de forma segura y con la garantía de que su tiquete será válido para participar en el sorteo oficial.

Cómo reclamar un premio

Los participantes que resulten ganadores deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora para iniciar el proceso de cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente y el pago se efectúa mediante transferencia bancaria. Cumplir con estos requisitos facilita la validación de la información y agiliza la entrega del premio correspondiente.

Con una mecánica diferente a la de los chances convencionales, sorteos diarios y la posibilidad de combinar números con signos zodiacales, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones favoritas entre quienes disfrutan de los juegos de azar en Colombia.