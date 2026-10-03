Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 3 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es un juego de cobertura nacional en Colombia que combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco. Los participantes pueden elegir diferentes combinaciones para realizar sus apuestas.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 3 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 3 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos. Cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Esta modalidad permite combinar distintas opciones dentro de un mismo tiquete, según las preferencias del jugador.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025.

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Una vez finaliza el sorteo, los resultados son publicados mediante los canales autorizados y puntos de venta, donde los jugadores pueden consultar y verificar sus apuestas.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor mínimo para participar en el Super Astro Sol es de $500, mientras que el máximo permitido por apuesta es de $10.000.

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El jugador puede seleccionar el número y el signo de acuerdo con las opciones disponibles al momento de realizar la apuesta.

Cómo reclamar un premio

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Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica.

se debe presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación solicitada. El pago se realiza mediante transferencia bancaria una vez finalice la validación correspondiente.

El Super Astro Sol tiene cobertura nacional y permite participar mediante la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.