Último sorteo del Super Astro Sol: resultado de hoy miércoles 7 de octubre de 2026

Su fórmula, que une un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con un signo del zodiaco, ha convertido al Super Astro Sol en una de las modalidades de chance más atractivas del país.

Número ganador del Super Astro Sol de hoy

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La combinación que salió ganadora en el chance Super Astro Sol de este miércoles 7 de octubre de 2026 es el 6676 - Capricornio ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Le sugerimos confirmar con su vendedor si su tiquete resultó premiado.



Número ganador: 6676

Dos últimas cifras: 765

Tres últimas cifras: 676

Signo zodiacal: Capricornio

Resultado Astro Sol.

La organización aconseja consultar los resultados solo por canales oficiales y guardar el tiquete en buen estado, para facilitar cualquier validación o reclamación.



Cómo cobrar un premio del Super Astro Sol

Los ganadores deben presentar la documentación que exige la entidad operadora para recibir su premio.

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Documentos que siempre se piden



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto del premio



Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe entregar una certificación bancaria vigente, y el pago se hace por transferencia bancaria. Cumplir estos requisitos facilita la validación de los datos y agiliza la entrega del premio.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio llenar el formulario SIPLAFT.

Premios menores a 48 UVT: solo se necesitan los documentos básicos.

Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Sol

Los valores de apuesta se adaptan a distintos presupuestos:



Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Se recomienda apostar solo en establecimientos autorizados, para asegurar que el tiquete sea válido.

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Dónde comprar el Super Astro Sol

El chance se vende en puntos autorizados de numerosas ciudades y municipios del país. Esta cobertura permite apostar con seguridad y con la garantía de que el tiquete participa en el sorteo oficial.

Pasos para jugar el Super Astro Sol

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Quien quiera participar debe escoger un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco. El premio mayor es para quien acierte la combinación anunciada en el sorteo oficial.

Para apostar, estos son los pasos:



Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete, lo que da más flexibilidad para armar distintas combinaciones. Si no quiere elegir un signo específico, puede usar la opción "Todos los signos" y jugar el mismo número con todos ellos. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Elegir un número entre 0000 y 9999.

Horario del sorteo del Super Astro Sol

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Desde julio de 2025, el sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado, a las 4:00 p. m. No se juega los domingos ni los días festivos, cuando solo opera el Super Astro Luna en horario especial. Pocos minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, para una consulta rápida y confiable.

Con sorteos de lunes a sábado, una mecánica que mezcla números y signos zodiacales y varias alternativas de apuesta, el Super Astro Sol sigue entre los juegos de azar más consultados por los colombianos.