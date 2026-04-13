La historia del barco que pasó de servir al régimen cubano a traer insumos a Monómeros

Este año, Colombia se volvió parada frecuente para el Eugenia Gas. Por años, ese buque fue parte de la flotilla de cabotaje del régimen cubano, pero quedó en el limbo con las sanciones de Estados Unidos a la isla. Hoy, Eugenia Gas le estaría trayendo insumos a Monómeros Colombo Venezolanos en medio de la relajación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro.

Blu Radio revela los detalles de los cuatro viajes que ha hecho Eugenia Gas a Colombia en menos de dos meses, con base en registros de Dimar y fuentes consultadas por este medio. Este medio buscó a la compañía, pero se abstuvo de hacer comentarios.

El Eugenia Gas no había venido a Colombia en al menos diez años, pero todo cambió este 2026 en un contexto en el que Estados Unidos le apretó las cuerdas a Cuba y amenazó con aranceles a quien le vendiera petróleo. Pero también en un contexto en el que Estados Unidos le cambió las reglas de juego a Venezuela.

Monómeros. Foto: Youtube.

El mismo día en que Trump hizo su anuncio sobre Cuba, otro buque, el Ocean Mariner, estaba cargando petróleo en la terminal de Palermo, en Colombia. Dos semanas después, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó al Mariner al detectar que se estaba ‘desviando’ de su ruta y lo escoltó a República Dominicana. Fue después de esta operación que Eugenia Gas se volvió un asiduo visitante de las aguas colombianas.



En los cuatro viajes aparece el puerto de José, en Venezuela, como punto de partida y, en todos, Eugenia Gas llegó a la terminal de Monómeros. José es el puerto de referencia de PDVSA para gran parte de sus operaciones de exportación de petróleo, pero allí también funciona el complejo petroquímico de Pequiven (la casa matriz de Monómeros).

A finales de enero, la OFAC expidió la licencia 46B, que habilita la salida de productos refinados de Venezuela. Hoy en día, Pequiven puede exportar amoniaco, nitrato de potasio, entre otros.

Las rutas del Eugenia Gas

La historia del barco que pasó de servir al régimen cubano a traer insumos a Monómeros

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El primer viaje

Según fuentes de Blu Radio, el Eugenia Gas partió desde Venezuela hacia Cuba y, desde allí, se encaminó hacia Colombia con 5 mil toneladas de granel líquido declarado. Los registros de la Dimar muestran que llegó a la terminal de Monómeros el 24 de febrero y, de allí, partió hacia el puerto de José, en Venezuela.

Blu Radio no logró establecer la razón por la cual el barco fue primero a Cuba antes de salir hacia Colombia.



Segundo viaje

Eugenia Gas volvió a la terminal de Monómeros Colombo Venezolanos el 7 de marzo (11 días después de su primera parada), procedente de Venezuela, y regresó hacia el puerto de José, en Venezuela.



Tercer viaje

La tercera parada de Eugenia Gas en Monómeros Colombo Venezolanos fue el 18 de marzo y, según las fuentes de Blu Radio, declaró 3.200 toneladas de granel líquido. Sin embargo, esta vez no partió rumbo a Venezuela, sino rumbo a Aruba; luego de eso, llegó finalmente al puerto de José.



Cuarto viaje

La cuarta parada de Eugenia Gas en Colombia fue el Jueves Santo. Ese día llegó desde José, en Venezuela, y el Viernes Santo, un día en el que la mayoría de comercios y empresas están cerrados en Colombia, partió desde la terminal con rumbo a Venezuela. En ese viaje no habrían llegado más de 5 mil toneladas.

Empresa Monómeros Foto: AFP

¿Qué llevaba el Eugenia Gas?

Los manifiestos de carga no son públicos, pero dos fuentes diferentes coinciden en que lo que está transportando este buque es amoniaco con destino a la producción de fertilizantes. Una versión que coincide con la licencia de la OFAC a Pequiven, que produce ese material en su complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui.

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Sin embargo, el barco se va del país vacío. Diferentes fuentes consultadas por Blu Radio coinciden en que la compañía no exporta nada desde hace más de 20 años, a pesar de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro en sus discursos. Esa también es la visión oficial de la empresa.

"Pequiven ha garantizado el suministro sostenido de materia prima estratégica, incluyendo el envío de más de 156 mil toneladas de urea a Colombia, así como miles de toneladas de amoníaco, en condiciones preferenciales que han significado aproximadamente un 20% de descuento frente a los precios internacionales, contribuyendo de manera directa a la estabilidad del sector agrícola colombiano", indicó Monómeros en un comunicado.