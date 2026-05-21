Lec Lee se salva de la quiebra: SuperSociedades confirma acuerdo de reorganización

Lec Lee se salvó de la quiebra luego de la decisión de la Superintendencia de Sociedades de confirmar el acuerdo de reorganización de la compañía, lo que abrió campo a un acuerdo de pago sobre sus deudas.

La compañía, de más de 80 años de trayectoria, está dedicada al diseño, confección, comercialización y distribución de prendas de vestir hechas en el país. Hoy en día la marca tiene 33 puntos de venta y unos 434 empleados.

Las deudas para pagar en los próximos años superan los 22.000 millones de pesos.



¿Por qué entró en crisis Lec Lee?

Lec Lee, cuya compañía base se llama Luis Eduardo Caicedo S.A, entró en crisis financiera a raíz de la pandemia y del cierre de su principal proveedor de insumos.

En el año 2023, la sociedad fue admitida al proceso de reorganización, al evidenciarse una situación de cesación de pagos derivada de factores externos e internos, entre los que se destacan la volatilidad cambiaria, el incremento significativo en los costos de materias primas, la crisis financiera internacional, el impacto del contrabando en el sector, el cierre de su principal proveedor de insumos y los efectos económicos de la pandemia, que ocasionaron una reducción del 39% en los ingresos durante el año 2020.



"La confirmación del acuerdo de reorganización de Luis Eduardo Caicedo S.A., reconocida comercialmente como LEC LEE, demuestra que el régimen de insolvencia empresarial es una herramienta efectiva para proteger empresas viables, conservar empleos y ordenar las relaciones con los acreedores. En este caso, la reorganización permite que una compañía con más de ocho décadas de trayectoria continúe operando, atienda sus obligaciones conforme a la Ley 1116 de 2006 y siga aportando al sector productivo nacional. Desde la Superintendencia de Sociedades reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación empresarial, la protección del crédito y la preservación del tejido económico del país", aseguró la superintendente de Sociedades, Nini Johanna Castañeda.