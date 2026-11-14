Liderazgo femenino en el marketing: así se transforma la estrategia de las marcas en Colombia

El marketing atraviesa una transformación impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, la digitalización y las nuevas expectativas de las audiencias.

En Colombia, las marcas enfrentan el desafío de construir relaciones más cercanas con sus públicos, comprender sus intereses y desarrollar estrategias que vayan más allá de la publicidad tradicional. En ese escenario, el liderazgo femenino también gana protagonismo en la toma de decisiones empresariales.

Ximena Martínez, directora de Marketing, Digital y Patrocinios de Wplay. Foto: Suministrada

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Un ejemplo es el de Ximena Martínez, directora de Marketing, Digital y Patrocinios de Wplay, quien tiene a su cargo la estrategia de posicionamiento de la compañía, así como el desarrollo de su ecosistema digital, alianzas y patrocinios. Desde esta posición, impulsa iniciativas orientadas a fortalecer la relación de la marca con los consumidores y responder a las dinámicas de un mercado en constante evolución.

Para Martínez, uno de los principales cambios del sector está relacionado con el papel que desempeña el marketing dentro de las organizaciones. Actualmente, esta área no se limita a diseñar campañas o promocionar productos, sino que participa en decisiones que pueden incidir directamente en el crecimiento y la competitividad de las empresas.



"Hoy las áreas de marketing participan cada vez más en decisiones estratégicas del negocio. Comprender al consumidor, analizar datos, interpretar tendencias y conectar con la cultura son capacidades que hoy influyen directamente en la construcción de marcas sólidas y en el crecimiento de las compañías", explica la ejecutiva.

La conexión con el consumidor, un desafío para las marcas

La evolución de las audiencias ha obligado a las compañías a replantear la manera en que se comunican. Los consumidores buscan propuestas con las que puedan identificarse y esperan que las marcas reconozcan sus intereses, comportamientos y realidades culturales.

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En esa línea, Martínez destaca que las estrategias más relevantes parten de escuchar a las personas e identificar aquellas conversaciones que ya tienen presencia en la sociedad. Esto implica combinar creatividad con herramientas de análisis y conocimiento del mercado para desarrollar iniciativas que generen identificación.

Uno de los ejemplos de este enfoque es la campaña 'Patadita de la Buena Suerte', liderada por su equipo en Wplay. La iniciativa tomó como referencia un símbolo reconocido de la cultura popular colombiana y lo convirtió en una conversación que trascendió los espacios habituales de la publicidad.

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"Las personas no esperan únicamente mensajes comerciales. Esperan que las marcas entiendan lo que viven, lo que sienten y aquello que hace parte de su identidad. Cuando una estrategia nace desde ese entendimiento, las conexiones son mucho más sólidas y sostenibles", señala Martínez.

El liderazgo femenino y la diversidad en las empresas

Otro de los aspectos que destaca la directiva es la participación de las mujeres en cargos estratégicos dentro de sectores altamente competitivos. Su presencia en estos espacios también representa una oportunidad para incorporar diferentes perspectivas en la comprensión de los consumidores y en la toma de decisiones.

Desde su experiencia, la diversidad en los equipos directivos permite ampliar las posibilidades de innovación y fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a los cambios del entorno.

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"La diversidad de liderazgo aporta nuevas miradas sobre el negocio y el consumidor. Cuando diferentes perspectivas participan en la toma de decisiones, las organizaciones fortalecen su capacidad para innovar, adaptarse y responder a un entorno que cambia permanentemente", afirma.

¿Hacia dónde va el marketing en Colombia?

La transformación digital, el análisis de datos y los nuevos comportamientos de consumo seguirán marcando el rumbo de esta industria. Para Martínez, las empresas tendrán que integrar estas herramientas con la creatividad y el conocimiento cultural para construir marcas que mantengan su relevancia en el tiempo.

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En este contexto, el liderazgo de las áreas de marketing tendrá un papel cada vez más importante en la definición de los objetivos empresariales y en la identificación de oportunidades de crecimiento.

"El reto ya no consiste únicamente en construir campañas memorables. Se trata de desarrollar estrategias que generen valor para las personas y que, al mismo tiempo, contribuyan al crecimiento sostenible de las organizaciones. Ahí es donde el marketing demuestra su verdadero impacto", concluye la ejecutiva.

Así, la evolución del marketing también refleja cambios en las estructuras empresariales, donde la diversidad de pensamiento, la innovación y la capacidad de interpretar al consumidor se convierten en elementos centrales para competir en el mercado colombiano.