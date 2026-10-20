Los mejores CDT para antes de iniciar noviembre con tazas del 13%: puede abrirlo e 10 minutos

Quienes buscan obtener rendimientos con sus ahorros pueden comparar las tasas que ofrecen las entidades financieras antes de finalizar octubre. Los certificados de depósito a término (CDT) se mantienen entre las alternativas de inversión utilizadas en Colombia. Ahora, los clientes también pueden recurrir a plataformas digitales para consultar ofertas y gestionar la apertura de estos productos sin acudir a una oficina bancaria.

En ese contexto, MejorCDT relanzó su aplicación con un proceso que, según la compañía, permite abrir un certificado en menos de 10 minutos. La herramienta reúne ofertas de varias entidades financieras para que los usuarios comparen las condiciones y elijan dónde invertir.

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La plataforma asegura que la nueva versión reduce en un 50 % el tiempo de apertura y en un 66 % el número de preguntas que debe responder el usuario, en comparación con la versión anterior.

Cuál CDT elegir en 2026 Foto: Blu Radio y Pexels

¿Cuáles son los mejores CDT para invertir antes de noviembre?

De acuerdo con la información compartida por MejorCDT, varias entidades ofrecen tasas que permiten obtener rendimientos sobre una inversión de $1.000.000 durante un año. Las alternativas incluidas en el listado tienen tasas de dos dígitos, aunque estas pueden variar según las condiciones de cada entidad financiera.

Estas son las opciones reportadas por la plataforma para un plazo de 12 meses:



Koa: tasa anual del 12,8 %, con un monto estimado de $1.128.000 al finalizar el periodo.

tasa anual del 12,8 %, con un monto estimado de $1.128.000 al finalizar el periodo. Credifamilia: tasa anual del 12,8 %, con un monto estimado de $1.126.000.

tasa anual del 12,8 %, con un monto estimado de $1.126.000. Ban100: tasa anual del 12,4 %, con un monto estimado de $1.124.000.

tasa anual del 12,4 %, con un monto estimado de $1.124.000. Banco Unión: tasa anual del 11,9 %, con un monto estimado de $1.119.000.

tasa anual del 11,9 %, con un monto estimado de $1.119.000. Coltefinanciera: tasa anual del 11,5 %, con un monto estimado de $1.115.000.

Los valores corresponden a los cálculos presentados para una inversión de $1.000.000 durante 12 meses. No incluyen posibles retenciones, impuestos u otros conceptos aplicables.

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¿Cómo abrir un CDT desde el celular en menos de 10 minutos?

Según Charlie Correa, cofundador de MejorCDT, el proceso puede tardar cerca de ocho minutos, desde la descarga de la aplicación hasta la finalización de la apertura. Sin embargo, el tiempo puede variar según la información que suministre cada usuario.

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La herramienta permite comparar opciones, seleccionar una entidad financiera y gestionar la apertura de manera digital. También incorpora funciones para consultar los CDT registrados, hacer seguimiento a los productos y revisar sus fechas de vencimiento.

MejorCDT asegura que el servicio de comparación y apertura no tiene costo para el usuario. No obstante, cada certificado es emitido por una entidad financiera, que establece sus condiciones y responde por el pago del capital y los rendimientos.

¿Por qué los CDT llaman la atención antes de noviembre?

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Las cifras de la Superintendencia Financiera citadas en la información reportan $156 billones en saldos de CDT de personas naturales, frente a $127 billones en cuentas de ahorro. Además, se estima que cerca de 2,5 millones de personas tienen uno de estos certificados vigente en Colombia.

MejorCDT señala que algunas entidades ofrecen tasas superiores al 13 % efectivo anual. Sin embargo, el listado de alternativas para inversiones a 12 meses incluido en la información llega hasta el 12,8 %.

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Por ello, al comparar las opciones, es necesario distinguir entre las tasas generales anunciadas por las entidades y las ofertas disponibles para un plazo específico. Las condiciones pueden variar según el producto y la entidad financiera.