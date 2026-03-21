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Más usuarios y mayor tráfico: así se comportó la compra de entradas en Colombia en el último año

Según datos de Ticketmaster, se han comercializado más de 1,8 millones de entradas, una cifra que refleja el dinamismo del sector y el interés del público por este tipo de experiencias.

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