Más usuarios y mayor tráfico: así se comportó la compra de entradas en Colombia en el último año

A un año de su llegada al país, Ticketmaster reporta un crecimiento significativo en la venta de entradas para eventos en vivo, en un contexto marcado por el aumento de conciertos, festivales y espectáculos de gran formato en Colombia.

Según datos de la compañía, se han comercializado más de 1,8 millones de boletos, una cifra que refleja el dinamismo del sector y el interés del público por este tipo de experiencias.

El comportamiento del mercado evidencia una alta concentración en la música en vivo, que representa la mayor parte de las ventas, seguida por festivales y, en menor proporción, otros formatos como teatro y eventos gastronómicos.

Concierto de Feria Bonita en Bucaramanga // Alcaldía de Bucaramanga

Este incremento en la demanda ha estado acompañado por la llegada de artistas internacionales y el fortalecimiento de la oferta local, lo que ha consolidado al país como una plaza relevante en la región.



“Colombia es hoy uno de los mercados de entretenimiento en vivo más dinámicos de la región. El entusiasmo y compromiso de los fans con la música y los eventos en vivo son extraordinarios, y confirma el enorme potencial del país para seguir creciendo como destino de grandes giras y espectáculos”, indicó Diego Burgos, Managing Director de Ticketmaster Colombia.

Frente a este escenario, la empresa ha implementado herramientas tecnológicas para gestionar altos volúmenes de tráfico en momentos de alta demanda, como preventas o lanzamientos masivos.

De acuerdo con la información entregada, en algunos eventos la cantidad de usuarios conectados ha superado ampliamente los promedios habituales, lo que ha exigido ajustes en capacidad operativa y sistemas de acceso.

Foto: suministrada

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“El crecimiento del entretenimiento en vivo en Colombia demuestra que los fans están cada vez más comprometidos con priorizar las experiencias en vivo. Nuestro rol es acompañar esa evolución poniendo la tecnología al servicio de una experiencia de compra segura, transparente y confiable para todos los actores de la industria,” añadió Adam Newsam, Vicepresidente Ejecutivo de Ticketmaster para América Latina.

En materia de seguridad, la compañía también destacó avances en la detección de fraudes y el control de accesos automatizados, con mecanismos de monitoreo en tiempo real.

Estas medidas buscan reducir riesgos para los usuarios en el proceso de compra y responder a una de las principales preocupaciones del sector: la reventa irregular y el uso de bots en la adquisición de entradas.