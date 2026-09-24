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Blu Radio  / Economía  / Minminas advierte vulnerabilidad ante el riesgo de apagón: "Estamos en la cuerda floja"

Minminas advierte vulnerabilidad ante el riesgo de apagón: "Estamos en la cuerda floja"

Aunque el Gobierno y el sector privado están trabajando para evitar un apagón en el país, un imprevisto podría arrojarnos a un racionamiento, por eso la clave está en ahorrar y cuidar el agua.

apagón en colombia.jpg
Posible apagón en Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Colombia continúa en riesgo de racionamiento eléctrico por cuenta del fenómeno de El Niño y del atraso en la construcción de proyectos de generación y transmisión eléctrica en el país, advirtió este jueves la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, en un discurso ante las compañías de servicios públicos.

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Oficialmente el sistema eléctrico del país está operando bajo un estatuto especial para evitar el racionamiento de electricidad y para cuidar el nivel de los embalses de las hidroeléctricas en medio de la escasez de lluvias.

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"Estamos como en la cuerda floja, yo tengo que decírselos. Este Gobierno y con todos ustedes vamos a hacer hasta lo imposible por pasar esto sin ningún racionamiento, pero también quiero decirles que estamos muy vulnerables", aseguró la funcionaria.

Imagen de referencia sobre racionamiento de energía
Racionamiento de energía
Foto: ChatGPT

El Niño en curso, apodado SuperNiño por algunos expertos, podría ser uno de los más intensos de las últimas décadas y ya está llevando a temperaturas récord en varias regiones del país. Por ejemplo, los niveles de los ríos en la región de Antioquia ya están alcanzando bajos niveles que preocupan a las autoridades, y hay 558 municipios con riesgos para el suministro de agua.

Aunque la idea del Gobierno es aumentar la generación de energía en plantas térmicas, el sistema todavía no alcanza las metas propuestas.

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Los riesgos para el sector se acentúan con el hecho de que la energía en firme (es decir, energía que debe ser garantizada por las empresas) está ya un 8,6% por debajo de la demanda en el país, y esa demanda está creciendo con fuerza en lugar de moderarse.

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"La demanda es lo único que nos queda", explicó la ministra.

Además, hay poco margen de maniobra ante imprevistos. La importación de gas, que ya es el 30% del consumo nacional, está operando al límite, al igual que la infraestructura de varias compañías. La situación es tan compleja que, según la ministra, un 'tubo' que se dañe podría poner a todo el país en serios aprietos.

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