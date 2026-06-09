Bavaria anuncia millonaria inversión para tenderos en Colombia por el Mundial 2026

Bavaria anunció una inversión histórica de $115.000 millones de pesos destinada al fortalecimiento de sus clientes, enfocándose principalmente en las tiendas de barrio del territorio nacional. Por medio de la estrategia ‘Pongo la tienda, la sede oficial del barrio’, la cervecera impulsará a más de 128.000 establecimientos comerciales para maximizar su impacto durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La compañía ejecutará mejoras estructurales, entrega de dotación tecnológica y logística, además de activaciones promocionales en las tiendas seleccionadas. El objetivo central de la inversión es transformar el punto de venta tradicional en espacios ambientados para la transmisión de los partidos de fútbol, facilitando que los microempresarios capitalicen el aumento del flujo de consumidores.

Foto: Bavaria

El canal tradicional en Colombia agrupa a más de 500.000 establecimientos, genera cerca de 575.000 puestos de trabajo directos y representa el sustento de miles de familias. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, explicó el valor del proyecto: "Para miles de tenderos, además, representa más del 50% de sus ingresos, por lo que el Mundial también significa una oportunidad de crecimiento muy importante. Por eso, con esta inversión buscamos impulsar su desarrollo, fortalecer sus negocios y hacer que cada tienda siga siendo la sede oficial de fútbol del barrio".

La multinacional complementará el proyecto mediante alianzas de sus marcas del portafolio, teniendo en cuenta que cerveza Aguila es patrocinadora de la Selección Colombia y Michelob Ultra opera como aliado global de la FIFA. Entre las dinámicas comerciales destaca la iniciativa de las ‘Cuadras Futboleras’, un formato donde los comercios coordinarán esfuerzos zonales para adecuar calles completas durante los compromisos de la selección nacional.



Asimismo, se implementará a nivel nacional el programa de incentivos ‘La Otra Ronda’ en más de 20.000 puntos de venta. Esta promoción otorgará una cerveza adicional por la compra de cinco unidades del portafolio de la empresa, buscando dinamizar el consumo moderado en los entornos vecinales y asegurar el retorno de la inversión social inyectada al canal de distribución.