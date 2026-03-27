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Blu Radio  / Economía  / ¿Negocio de demandas contra el Estado?: Economistas advierten riesgos del arbitraje internacional

¿Negocio de demandas contra el Estado?: Economistas advierten riesgos del arbitraje internacional

Según los firmantes, este sistema constituye un "serio obstáculo" para la construcción de sociedades equitativas y sostenibles, al permitir que multinacionales prioricen sus ganancias sobre el interés público.

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