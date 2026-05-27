El salvavidas financiero al que se aferran las empresas en Colombia para no quebrar

En medio de un año marcado por la desaceleración y la expectativa frente al panorama político y económico rumbo a 2026, miles de compañías buscan que sus tiempos de recaudo coincidan con sus obligaciones operativas y fiscales entre mayo y junio.

Sectores como comercio, manufactura y servicios operan con facturas que tardan entre 60 y 90 días en hacerse efectivas, mientras que el IVA, la retención en la fuente y la renta mantienen fechas estrictas. Esta desalineación afecta el flujo de caja, especialmente en las Pymes.

La conversación empresarial este año cambió. Hoy muchas compañías no están pensando únicamente en crecer, sino en garantizar estabilidad financiera y capacidad de reacción Expone Antony Gómez, gerente nacional Comercial de IRIS, compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Ante este escenario, el factoring se consolida como una alternativa que convierte cuentas por cobrar en efectivo inmediato sin sumar endeudamiento tradicional. La Asociación Colombiana de Factoring Electrónico (Asoface) confirmó el incremento de esta solución para sostener el capital de trabajo.



Empresarios deben prepararse con la reforma laboral Foto: referencia, Lexica Art

“Desde IRIS hemos financiado más de $1,3 billones a través de factoring, acompañando a más de 3.000 empresas en Colombia”, puntualiza Gómez, destacando la búsqueda de soluciones reales para proteger la caja.



Cómo funciona el factoring para empresas en Colombia

Para mitigar riesgos y enfrentar el calendario tributario de 2026, los expertos recomiendan adoptar cinco estrategias clave de planeación:

