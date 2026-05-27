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El salvavidas financiero al que se aferran las empresas en Colombia para no quebrar

Las empresas colombianas priorizan liquidez ante presión tributaria e incertidumbre económica preelectoral, recurriendo al factoring para anticipar recursos y responder por impuestos o nómina en un entorno de desaceleración y mayor cautela empresarial.

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Imagen de referencia
Foto: referencia, ImageFX
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 27 de may, 2026

En medio de un año marcado por la desaceleración y la expectativa frente al panorama político y económico rumbo a 2026, miles de compañías buscan que sus tiempos de recaudo coincidan con sus obligaciones operativas y fiscales entre mayo y junio.

Sectores como comercio, manufactura y servicios operan con facturas que tardan entre 60 y 90 días en hacerse efectivas, mientras que el IVA, la retención en la fuente y la renta mantienen fechas estrictas. Esta desalineación afecta el flujo de caja, especialmente en las Pymes.

La conversación empresarial este año cambió. Hoy muchas compañías no están pensando únicamente en crecer, sino en garantizar estabilidad financiera y capacidad de reacción
Expone Antony Gómez, gerente nacional Comercial de IRIS, compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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Ante este escenario, el factoring se consolida como una alternativa que convierte cuentas por cobrar en efectivo inmediato sin sumar endeudamiento tradicional. La Asociación Colombiana de Factoring Electrónico (Asoface) confirmó el incremento de esta solución para sostener el capital de trabajo.

Empresarios deben prepararse con la reforma laboral
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Foto: referencia, Lexica Art

“Desde IRIS hemos financiado más de $1,3 billones a través de factoring, acompañando a más de 3.000 empresas en Colombia”, puntualiza Gómez, destacando la búsqueda de soluciones reales para proteger la caja.

Cómo funciona el factoring para empresas en Colombia

Para mitigar riesgos y enfrentar el calendario tributario de 2026, los expertos recomiendan adoptar cinco estrategias clave de planeación:

  1. Proyectar el flujo de caja: anticipar ingresos y obligaciones con un margen mínimo de 60 o 90 días para identificar tensiones antes de que afecten la operación.
  2. Diversificar herramientas de capital: utilizar opciones flexibles como el factoring o créditos empresariales adaptados al ciclo de caja.
  3. Proteger los recursos operativos: evitar el uso del dinero destinado a la operación diaria o inventarios para el pago de impuestos.
  4. Fortalecer la planeación mensual: administrar la liquidez en el momento adecuado; según el Banco Mundial y BID Lab, esto eleva las probabilidades de sostenibilidad en el tiempo.
  5. Buscar asesoría especializada: de acuerdo con BID Lab y Finnovista (2024), el 70 % de los emprendimientos con asesoría financiera personalizada logran sostenerse más de cinco años.
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