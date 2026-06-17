Nequi dejará de funcionar este 18 de junio: usuarios no podrán usar servicio por este motivo

Nequi se ha convertido en una de las plataformas financieras más queridas y utilizadas por los colombianos, y es que ha permitido que personas y comercios se digitalicen, realizando pagos, compras y transferencias desde su celular y con un solo clic.

Ya son alrededor de 10 años desde que la plataforma apareció y transformó la economía de miles de personas en el país, por lo que todo lo que ocurra con la aplicación en cuanto al uso y los servicios de la app suele impactar a millones de colombianos.

Cabe reconocer que la presencia de Nequi ha significado un impulso para el comercio digital, esto debido a que miles de pequeños negocios suelen recibir pagos por la plataforma, consolidando una práctica que cada día es más común en todo tipo de establecimientos.

Nequi advierte estafas Foto: Freepik

Nequi dejará de funcionar el 18 de junio

Ante la importancia de Nequi en el día a día de los colombianos, toda caída o mantenimiento genera alerta entre los usuarios. Debido a ello, Nequi suele informar con anticipación cualquier cambio para evitar afectaciones de gran impacto. Por eso, en la madrugada del jueves 18 de junio se llevará a cabo la suspensión temporal de uno de sus servicios, pues se realizarán actualizaciones tecnológicas con el objetivo de brindar una mejor experiencia a sus usuarios.

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Eso sí, la interrupción del servicio no implicará una caída general del sistema, sino que se enfocará exclusivamente en las transacciones que se realicen por medio de PSE desde la aplicación.

De acuerdo con lo revelado por Nequi, los pagos que se realicen mediante PSE desde la app no funcionarán entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. del 18 de junio. Por lo tanto, la plataforma recomienda que, si debe hacer compras, pagar servicios o realizar cualquier otra operación por PSE, lo mejor es hacerlo con anticipación o una vez finalice el mantenimiento.

¿Qué quedará funcionando durante la actualización?

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Cabe señalar que, a pesar de la actualización, se podrán seguir realizando funciones clave como el envío y la recepción de dinero entre cuentas Nequi. Las transferencias hacia Bancolombia y otras entidades también seguirán funcionando con normalidad. Adicionalmente, los retiros en cajeros automáticos, los pagos por códigos QR y el uso de la Tarjeta Débito Nequi Visa continuarán operando sin inconvenientes.