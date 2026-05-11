Nequi les dará hasta 5 millones a sus usuarios en el Mes de la Madre: esto deben hacer para aplicar

En mayo, el mes de las madres, muchas familias buscan la manera de enviar ayuda a sus seres queridos, más cuando están a kilómetros de distancia. Ante ello, Nequi decidió brindarle un incentivo adicional al movimiento de dinero que se ha vuelto parte del día a día.

La plataforma lanzó una campaña con la que algunos usuarios podrán recibir hasta cinco millones de pesos solo por recibir remesas o giros internacionales en su cuenta.

La iniciativa llamada “Dale un Giro a tu Día” estará vigente hasta el 24 de mayo, una temporada en la que el envío de dinero crece desde el exterior debido al Día de la Madre. Nequi le apuesta a las remesas, que se consolidan como uno de los principales apoyos económicos de millones de familias en el país.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, en 2025 las remesas hacia el país llegaron a un máximo histórico de 13.098 millones de dólares, con un crecimiento que ronda el 10,5 % en comparación con 2024. De hecho, solo en el primer trimestre de 2026, más de 1,2 millones de usuarios utilizaron el servicio para recibir plata del exterior.



Nequi Foto: Blu Radio

Nequi dará hasta 5 millones a usuarios: esto debe hacer

La tarea es sencilla, pues no consiste en una rifa ni en una inscripción adicional. Solo se tiene en cuenta la acumulación de puntos. Cada vez que un usuario reciba una remesa por medio de aliados o envíos internacionales mediante la herramienta Giros, irá sumando puntos.

Quienes reciban dinero por primera vez arrancan con un puntaje inicial. Después de cada envío igual o superior a 580.000 pesos, sumarán puntos adicionales. Al cierre de la campaña, los usuarios recibirán incentivos que van desde 500.000 pesos hasta 5 millones de pesos, dinero que será abonado al disponible dentro de la aplicación.



Qué deben hacer los usuarios para participar

Para participar en la dinámica, la única condición es ser mayor de edad, tener la cuenta activa y recibir dinero desde el extranjero en el periodo establecido.

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La plataforma señaló que también aplica para quienes reciban dinero por medio de Giros a un Link, una función que permite enviar plata mediante un enlace compartido por WhatsApp, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. La persona solamente debe abrir el enlace y reclamar el dinero desde el celular.

Más allá del incentivo, el anuncio refleja el peso que hoy tienen las remesas en la economía cotidiana de miles de hogares colombianos. En 2025, las remesas que llegaron por Nequi se multiplicaron por 12 frente al año anterior. Ese dato muestra cómo cada vez más personas están usando canales digitales para recibir apoyo económico de familiares que viven fuera del país.