Nequi suspendió servicio en abril por actualización: esto es lo que paso

Nequi dio a conocer que realizó una jornada de mantenimiento que impactó a sus usuarios en el mes de abril. La decisión llega en medio de reportes de usuarios que manifestaron que en el cierre del mes de marzo evidenciaron dificultades en el uso de la plataforma, lo que ha generado preocupación, debido a los recientes fallos que se han presentado en la app.

De acuerdo con lo revelado por la aplicación, la actualización tuvo lugar en la madrugada del martes 7 de abril, en un horario que busca afectar lo menos posible la operación de los usuarios. Si bien la interrupción es corta, la recomendación es y seguirá siendo la anticipación de cualquier movimiento internacional para evitar contratiempos.



Nequi suspenderá transferencias internacionales

Durante el mantenimiento, el servicio que quedó fuera de la operación fue el de envíos y recepción de dinero desde el exterior. Esta función quedó inhabilitada entre las 12:00 a. m. y la 1:30 a. m., mientras se realizaban ajustes en la infraestructura.

La compañía reveló que este tipo de intervenciones hacen parte de sus protocolos habituales para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. En este caso, el foco está en reforzar la seguridad y estabilidad de las transacciones internacionales.

Para los usuarios, esto quiere decir que cualquier giro desde o hacia otro país en ese periodo no pudo hacerse efectivo y fue necesario esperar hasta después de las 2 de la mañana del 7 de abril.



Nequi tendrá mantenimiento por este motivo Foto: Suministrado por Nequi - Freepik

Qué servicios de Nequi funcionaron con normalidad

A pesar de la suspensión puntual, la mayoría de funciones de la plataforma siguieron activas sin restricciones. Entre las operaciones que no se vieron afectadas están:



Consulta de saldo en la aplicación.

Pagos en comercios y servicios.

Recargas de celular.

Transferencias dentro de Colombia.

Esto quiere decir que el uso cotidiano de la app no tuvo mayores cambios, incluso durante el tiempo que duró la actualización.



Recomendaciones para evitar problemas con Nequi en abril

El anuncio también cobra relevancia porque ocurre tras varios días en los que algunos usuarios reportaron fallas en sus cuentas. Frente a este contexto, la plataforma reitera la importancia de estar atentos a los mantenimientos programados, ya sea este o próximos que se puedan generar.

Entre las principales recomendaciones están:



Realizar transferencias internacionales con anticipación.

Evitar programar giros en la franja de mantenimiento.

Revisar constantemente el estado de los servicios en la app.

Además, la compañía recordó que estos procesos buscan prevenir fallas mayores y mejorar la experiencia de uso. Aunque pueden generar incomodidad momentánea, hacen parte del funcionamiento normal de este tipo de plataformas.