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Blu Radio  / Economía  / Nequi suspendió servicio en abril por actualización: esto es lo que paso

Nequi suspendió servicio en abril por actualización: esto es lo que paso

Nequi realizó mantenimiento en abril y suspendió giros internacionales por unas horas, generando alertas entre usuarios por fallas recientes en la app.

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