No se puede politizar la inflación: Duque a centrales obreras tras nueva convocatoria a protestas

El presidente Iván Duque se pronunció acerca de las nuevas convocatorias a protestas por parte de las centrales obreras del país. El mandatario dijo que, con lo que va a dejar su gobierno en materia económica, espera que su sucesor no presente una nueva reforma al llegar al poder.

“Las recomendaciones de la OCDE son eso, recomendaciones, nosotros no vamos a presentar una nueva reforma fiscal”, dijo el jefe de Estado.

Desde la ciudad costera de Brest, Francia, el presidente Duque participa por invitación directa del presiente Macron, de la Cumbre Mundial de los Océanos donde anunció que en este 2022 va a declarar el 30% del territorio marino de Colombia como área protegida.

Allí mismo, el presidente se refirió a las nuevas convocatorias a marchas de las centrales obreras por diferentes razones, entre ellas el informe de la OCDE que recomendó implementar una reforma pensiónalo y aumentar la carga tributaria en el país.

Según el mandatario, no se puede politizar la inflación, que está al alza a nivel mundial y aclaró que las recomendaciones de la OCDE no serán en su totalidad implementadas porque la reforma tributaria aprobada el año pasado aportará para que su sucesor no presente una nueva reforma al llegar al poder.

“Las recomendaciones de la OCDE son eso, recomendaciones. Nosotros hemos sido claros en que nuestro Gobierno no va a presentar ninguna reforma fiscal más sobre la base de lo que el reporte también dice y es que la reforma que fue aprobada el año pasado no solamente ha sido muy importante en términos sociales, sino que estabiliza las finanzas públicas”, afirmó.

“Así que yo espero que la próxima administración no tenga que presentar ninguna reforma fiscal durante el 2022”, complementó.

Duque dijo que hay que reconocer que los hogares beneficiarios de programas sociales pasaron de 3 a 10 millones durante su periodo.

“Lo que no se puede es buscar la politización del fenómeno inflacionario que es un fenómeno mundial. Sobre todo, porque uno se hace la pregunta: nosotros cerramos el año pasado con una inflación que fue menor a la del año 2015 o la del 2016 entonces que en esto no se trate de buscar una justificación para alterar la reactivación de nuestro país. Colombia hoy lo que necesita es progreso, avance, inversión, generación de empleo”, concluyó.

