No tiene sentido que lleguen recibos a locales cerrados por cuarentena: SuperServicios

La superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, se pronunció en Mañanas BLU frente a las denuncias de usuarios en varias partes del país por el aumento en las facturas que llegaron durante la cuarentena.

De acuerdo con la directora del ente de vigilancia, todos los canales no presenciales están habilitados para atender las quejas. Además, aseguró que se sale de la lógica que lleguen recibos a locales que estén cerrados por las medidas de confinamiento y que los cobros promediados no aplican en caso de que los establecimientos no operen.

"La ley 142 es muy clara, que solamente en el envento que pueda demostrarse y de manera temporal que no se pudo acceder a la medición, como es el derecho de todos los usuarios, se puede utilizar esa medida de promedio", dijo la funcionaria.

Avendaño dijo que las empresas tendrán que demostrar por qué tomaron la decisión de efectuar dichos cobros.

"Ya requerimos a las empresas para que ellos nos demuestren y nos expliquen por qué tomaron esas medidas dada la situación que estamos viviendo, porque efectivamente eso es lo que está pasando: comercios cerrados con facturas iguales a que si estuvieran activos y operando", agregó.

La superintendente dijo que los cobros actuales no corresponden con el actual consumo.

“Es importante que tengamos claro que las facturas que venimos recibiendo desde antes de entrar en las medidas de aislamiento, corresponden a los consumos de más o menos un mes y medio antes, dijo la funcionaria.

Avendaño dijo que a finales del mes de febrero y principios de marzo los costos de la energía tuvieron un aumento en la facturación porque fue comprada en bolsa y estaba alta. La superintendente dijo que en la actualidad ese cobro adicional no existe.

"No hay una declaratoria de sequía por parte del Ideam y por tanto ese cobro adicional en el servicio de acueducto no está activándose”, declaró.

La funcionaria dijo que los actuales consumos se pagarán en aproximadamente un mes y que se han hecho los respectivos seguimientos.

"A todas estas quejas que han venido llegando se les ha hecho el control tarifario”, dijo la funcionaria:

Escuche a Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, en entrevista con Mañanas BLU:

