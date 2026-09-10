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Nubank ofrecerá remesas sin comisiones y transferencias entre EE. UU. y Colombia a través de Bre-B

Nu Global está dirigida a personas con vidas globales y que permite mover dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países.

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Nubank lanza nuevo servicio para sus usuarios.
Foto: Nubank blog, Freepik.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El banco digital latinoamericano Nu inició este jueves sus operaciones en Estados Unidos, donde presentó también Nu Global, una cuenta digital multidivisa que permite mover dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países.

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El anuncio fue realizado por David Vélez, fundador y director ejecutivo del banco digital, y Cristina Junqueira, cofundadora y directora ejecutiva de Nu US, durante un acto celebrado en el estadio Nu, del Inter de Miami.

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La expansión llega 13 años después de la fundación de la entidad en Brasil, que ya supera los 140 millones de clientes en América Latina, según dijo Vélez durante la presentación.

Nu, señaló Vélez, busca llevar su modelo de banca digital a uno de los mayores mercados financieros del mundo, mientras que Nu Global amplía su apuesta por clientes con una vida internacional y operaciones en distintos países.

Nu ofrece beneficios a clientes
Nu ofrece beneficios a clientes
Freepik

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"Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo. Desde nuestra fundación, hemos creído que la banca digital centrada obsesivamente en el consumidor es el futuro de la banca minorista a nivel global", expresó Vélez.

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El directivo explicó que Nu Global está dirigida a personas con vidas globales y que permite mover dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países.

La expansión estadounidense se apoya en la presencia de Nu en sus principales mercados latinoamericanos: Brasil, donde es la mayor institución financiera privada del país y atiende a más del 60 % de la población adulta, detalló el banco.

En México, subrayó Vélez, es el banco digital más grande, y en Colombia es la cuarta institución financiera del país por depósitos y lidera el mercado en crecimiento y emisión de tarjetas de crédito.

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La compañía llega a esta nueva etapa tras un trimestre en el que su utilidad neta trimestral rebasó los 1.000 millones de dólares y su rendimiento sobre el capital superó el 32 %, según un comunicado de Nu.

Estados Unidos es el mayor mercado de servicios financieros del mundo y Nu considera que su modelo de banca completamente móvil le permitirá competir mediante una oferta centrada en las necesidades cotidianas de los consumidores.

"Queremos ganarnos el lugar de ser la principal relación bancaria de las personas, y captar incluso una pequeña participación del mercado estadounidense será transformador para nuestro negocio", expresó Junqueira.

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